Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este martes, Netflix reveló el primer adelanto de su película original de Invasor Zim, así como su fecha de estreno.

En un video de apenas 33 segundos, podemos ver a Zim con su asistente GIR y un reno flotante en un baño. Zim, quien ríe de excitación durante todo el tráiler, sólo le ordena a su computadora que ría con él, a lo cual se rehúsa.

You asked for it, so we’re delivering a fresh order of doom right to your doorstep. Zim is back. pic.twitter.com/VePp3kfFUa

— NX (@NXOnNetflix) July 23, 2019