Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- En los últimos años, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha sido el foco de atención en la mayoría de los medios de comunicación y de la población, por lo que Barack Obama junto con su esposa Michelle Obama se encuentran en negociaciones con Netflix para cambiar la percepción de los políticos norteamericanos.

Barack y Michelle Obama estarían planeando una producción en conjunto con la empresa de entretenimiento, quien cuenta con más de 120 millones de suscriptores en todo el mundo, para crear programas o un documental.

Según informó en exclusiva el diario The New York Times, las negociaciones estarían avanzadas, y aunque aún no hay más detalles del acuerdo, lo que sí es seguro es que no se tratará sobre una respuesta de forma directa a las políticas conservadoras de Trump, sino el simple hecho de contar historias de interés sobre la política , la tecnología y los medios de comunicación en la época actual, pero a la manera en que Netflix realiza sus producciones originales.

Con información de Vanity Fair

FG