Rusia (MiMorelia.com).- Una “nevada apocalíptica”, según meteorólogos, sepultó este sábado a Moscú, la capital de Rusia, que bajo un manto de 56 centímetros de nieve paralizó el tráfico y retrasó decenas de vuelos.

“En Moscú han caído 56 centímetros de nieve, la última vez que había caído tanta nieve en la capital fue en marzo de 2013”, dijo un portavoz del servicio meteorológico Fobos a la RIA Nóvosti.

A su vez, agregó que “es muy posible” que el manto de nieve en la ciudad llegue a los 60 centímetros, superando de esa forma el récord establecido en 1956.

A la vez, en la provincia de Moscú la nieve acumulada llega ya a 71 centímetros, precisó el experto.

Esta semana, los meteorólogos rusos avisaron de que una nevada “apocalítica” cubriría Moscú durante el fin de semana.

La nieve comenzó a caer con mucha densidad la tarde del viernes y según los expertos continuará durante este sábado y domingo.

La fuerte nevada ya obligó a retrasar y cancelar decenas de vuelos desde la capital rusa mientras los atascos en la megalópolis alcanzaron uno de sus niveles más altos en la mañana de este sábado.

Los servicios de transporte informaron rescatar un centenar de turismos y 387 camiones atrapados por la nieve en las carreteras de la ciudad.

You Moscow guys are welcome to export some train loads of your excess snow to Berlin 🇷🇺❄️🇩🇪 We want more of this cool, beautiful white stuff which we couldn’t experience for so many years ❤️ #romantikkiez pic.twitter.com/J5R8hlQ6k2

— romantik-kiez (@romantikkiez) February 12, 2021