Ciudad de México (MiMorelia.com).- La noche de este lunes se vivió un evento deportivo de la NFL en el que se enfrentaron a duelo los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers en la Ciudad de México, con marcador final de 24 – 17, respectivamente.

Desde temprana hora se dieron cita los aficionados de los Chiefs y de los Chargers en el Estadio Azteca para presenciar el duelo entre sus equipos favoritos en un juego correspondiente a la Semana 11 de la NFL.

En el primer tiempo Michael Badgley de Chargers abrió el marcador con los primeros gracias a un gol de campo de 27 yardas.

Fue Melvin Gordon quien consiguió 22 yardas para los angelinos con una de sus corridas, mientras que Badgley no pudo repetir el gol y falló su intento de 40 yardas, el primero en la historia de la NFL en México que no se logra.

Antes de terminar el primer cuarto una lluvia cayó sobre el estadio Azteca, pero los ánimos no decayeron. La ventaja siguió para los angelinos.

El marcador dio la vuelta con un touchdown de Kansas City gracias a LeSean McCoy. Pocos minutos después los angelinos anotaron un gol de campo de 26 yardas otra vez por Badgley.

Al pasar de los minutos el marcador no sufrió cambio alguno hasta que llegó un touchdown para Kansas City gracias a Darrel Williams, quien acrecentó la ventaja hasta los 17-9.

Touchdown, @Chiefs! Darrel Williams with a nice cutback on his way into the end zone

