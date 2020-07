Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de reconocer que es un gran reto ser secretario de Gobierno en Michoacán, luego de los grandes errores cometidos en administraciones pasadas, Carlos Herrera Tello se consideró un constructor de soluciones que no se «descarta ni se encarta» para el próximo proceso electoral rumbo a la renovación de la gubernatura.

En entrevista con MiMorelia.com, el encargado de la política interna del estado, quien fue dos veces presidente municipal de Zitácuaro, recordó que el hacer las cosas de manera honesta y transparente para hacer un cambio en la sociedad fue lo que lo motivó a ser parte del gabinete del mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo.

Remarcó que el pasado 1 de abril del 2019, cuando Aureoles Conejo lo nombró secretario de Gobierno fue una oportunidad única para dar resultados a la gente del estado y a ponerle siempre una buena cara a los problemas, tal y como lo hizo en Zitácuaro.

Aunque fue en un principio difícil, primero porque llegó al final de la administración estatal, también comenzó a observar todos los problemas que existían en la entidad por las pésimas administraciones pasadas que dejaron en bancarrota las finanzas, pero también un sinnúmero de peleas, así como confrontaciones con muchos sectores.

Asimismo, el tener un diálogo con varios grupos sociales que estaban acostumbrados a exigir canonjías del gobierno a través de romper, quemar y bloquear calles, pero destacó, que cuando llegó al cargo escuchó los planteamientos de cada uno para llegar a soluciones.

«Siempre he dicho que me considero un constructor de soluciones, y ese ha sido uno de los grandes logros como secretario, porque he podido contar un equipo con la iglesia, las Universidades, los empresarios o los comerciantes para construir la paz en Michoacán. La gente lo que quiere es vivir en tranquilidad y en armonía», subrayó.

Cuando se le preguntó sobre si participará en el próximo proceso como uno de los candidatos a la gubernatura de Michoacán, Herrera Tello respondió que por ahora no se «encarta ni se descarta» de las elecciones en la entidad, pero que por ahora está concentrado en resolver junto con el gobernador la crisis de Covid-19, además de continuar con los proyectos relacionados a los apoyos para los jóvenes emprendedores.

Agregó que el tema electoral se decidirá después cuando los ciudadanos evalúen su historia, y sobre todo su trabajo al frente de la Secretaría de Gobierno y cuando fue dos veces alcalde en Zitácuaro.

Sobre la emergencia sanitaria por el coronavirus, mencionó que junto con el gabinete estatal se encuentra todos los días en alerta y revisando que se cumplan todas las medidas para evitar la propagación del virus. El funcionario, reiteró el llamado a los michoacanos para que no salgan de sus casas si no es solo para realizar alguna actividad esencial, de igual forma dijo que no son momentos para realizar «pachangas» en ningún municipio, y menos en los 14 Ayuntamientos con bandera amarilla.

Por: Guadalupe Martínez/SJS