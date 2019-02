Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este viernes, Nickelodeon anunció que su exitosa serie Are you afraid of the dark? (¿Le temes a la oscuridad?) regresará a la pantalla chica en formato miniserie.

Lo anterior fue revelado a través de un comunicado:

La amada serie de antología volverá este octubre como una nueva miniserie y seguirá a los nuevos integrantes de la Sociedad de la Medianoche mientras se reúnen alrededor de una fogata en el bosque para compartir historias de miedo. La miniserie coincidirá con la próxima película de Paramount Pictures, en los cines de octubre 2019, dice el texto.

Recordemos que Are you afraid of the dark? se estrenó en 1992 con la finalidad de contar historias episódicas y autoconclusivas al estilo Tales from the crypt, aunque de manera más amable.

Queda por ver si los adolescentes de aquella época, hoy ya adultos, se sienten nostálgicos por ese tipo de terror.

Por ahora no se ha anunciado si los creadores de la serie original D.J. MacHale y Ned Kandel estarán reviviendo el contenido.

Flv Nz