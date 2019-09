Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que el Tribunal Universitario de la Casa de Hidalgo dictaminó estar impedido para resolver el caso de acoso de una estudiante de la Facultad de Filosofía desde el 2016 bajo el argumento de que el profesor acusado había solicitado permiso antes de que ocurriera el incidente, integrantes del colectivo Red Intrusas se manifestaron por el campus de Ciudad Universitaria.

A partir de las 10:00 de la mañana, las jóvenes se concentraron en los pasillos de la institución nicolaita mostrando pancartas y pañuelos verdes para protestar en contra de la determinación de quienes integran el Tribunal Universitario, pues a su juicio la respuesta que se publicó el pasado 11 de julio no es válida y no será aceptada por las estudiantes, ya que la solicitud de un permiso sin goce de sueldo del profesor acusado de acoso, no significa que el docente haya terminado su relación laboral con la autoridad educativa.

Informaron, que el profesor de dicha Facultad, pidió el permiso el 3 de febrero del 2016, y la joven fue acosada en el mes de mayo, pero fue hasta el 29 de abril de ese mismo año cuando presentó la queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas y el 27 de junio este organismo turnó la denuncia al Tribunal Universitario, el cual, tres años después, determina que es incompetente para resolver el caso, bajo el argumento de que ya no había relación laboral con el docente.

Sin embargo, las estudiantes, desmintieron al presidente del Tribunal , Héctor Chávez Gutiérrez, pues mientras el profesor no haya renunciado definitivamente a su carga horaria, sigue teniendo relación laboral con la institución.

Por lo anterior, aseguraron que la decisión del Tribunal constituye una violación procesal y también a lo que dictaminó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de los derechos humanos de las mujeres, además de que el dictamen emitido por este órgano interno de la UMSNH y avalado por los integrantes del Consejo Universitario, va en contra de lo establecido en el Protocolos para la Prevención, Actuación y Erradicación de la Violencia de Género.

Posteriormente, las integrantes del Colectivo Red Intrusas, caminaron hasta el edificio de donde se desarrollaba el evento titulado, Red Sísmica Nicolaita e Infraestructura Educativa, el cual fue presidido por el rector, Raúl Cárdenas Navarro y el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo.

Ahí las jóvenes tomaron el micrófono para exigir justicia y que el caso de la alumna de Filosofía no quede impune, pues tal parece, dijeron, que las autoridades son «omisas» para atender las denuncias de acoso y hostigamiento sexual contra las estudiantes.

Después de leer un posicionamiento en el que revelaron las fallas en el Protocolo de prevención contra la violencia de género, pues hasta la fecha no han tenido resultados favorables, insistieron en que el rector de la Universidad debe sentarse a dialogar con las jóvenes e integrantes de distintos colectivos.

En respuesta, Cárdenas Navarro se comprometió a atenderlas al finalizar el evento protocolario en la torre de Rectoría no sin antes solicitar a las alumnas presentar las denuncias correspondientes para que las autoridades puedan actuar en consecuencia.

Por su parte, Aureoles Conejo ofreció a las estudiantes de la Michoacana el respaldo y el acompañamiento del caso para que no quede impune, siempre hasta donde su gobierno pueda intervenir, pues no se pretende violentar la autonomía, dijo. A su juicio, no se pueden tolerar ni permitir las agresiones a las mujeres, y para ellos pedirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) atender a las víctimas.

«Se requiere visibilizar el problema no se pueden esconder, porque a estos temas se le tiene entrar de frente, pues se viven épocas distintas. No podemos permitir que se presenten actos de violencia en contra de las mujeres, por ello, todo mi respaldo a las mujeres», destacó el gobernador.

Línea del tiempo

–El 13 de junio de 2013, la estudiante Elizabeth (nombre ficticio), de la Facultad de Físico Matemáticas de la UMSNH, fue acosada por el profesor Mario S, de la misma dependencia académica, quien al despedirse, la jaloneó y besó por la fuerza, a lo que la joven respondió saliendo de manera apresurada y conmocionada del cubículo. Este fue el primer caso denunciado ante las autoridades educativas y los medios de comunicación.

–El 31 de mayo del 2016, una estudiante de la Facultad de Filosofía fue víctima de hostigamiento sexual por el profesor Érik A, quien ya había sido denunciado por otras cinco alumnas más de acoso en la misma Universidad.

–El 8 de septiembre 2019, una estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, publicó un video en redes sociales donde se observa al profesor Francisco S, obligarla a besarlo y realizar tocamientos en sus partes íntimas para que pudiera subir su calificación de una materia que había reprobado.

–El 11 de septiembre de 2019, integrantes del colectivo, «Unidad por una Universidad Libre de Acoso», denunciaron que hay más de diez casos de acoso de profesores en contra de estudiantes de las Facultades de Derecho, Odontología, Filosofía y Medicina.

RMR