Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El actor Nicolas Cage interpretará a Superman en la película de los Jóvenes Titanes próxima a estrenarse.

Pero no es lo que imaginas, ya que el artista no le dará vida físicamente al superhéroe, ya que la cinta “Teen Titans GO! To the Movies” será una película de animación, por lo que Cage sólo dará voz al personaje.

Aun así, esto representa una forma en que el sueño del actor de encarnar al “hombre de acero” se cumpla, luego de que la película sobre el último hijo de krypton titulada “Superman Lives”, que sería dirigida por Tim Burton y protagonizada por Nicolas Cage, fuera cancelada.

La noticia fue bien recibida por los fans y por el propio Cage, quien llegó a asegurar en entrevistas que no veía posible interpretar a Superman en un futuro.

La cinta de los Teen Titans se estrena en julio de este año, y será una parodia de la sobre explotación de los superhéroes en la industria del cine, ya que trata sobre las travesías de los jóvenes para lograr que hagan su propia película, al ser los únicos héroes que no tienen una adaptación fílmica.

Flv Nz