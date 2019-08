Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de intentar comprar el equipo de baloncesto Aguacateros de Michoacán, Gustavo Ayón declaró que Sergio Ganem, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), y Alonso Izaguirre, comisionado de la LNBP, le impidieron comprar el equipo «por razones personales».

Ayón aseguró que Ganem e Izaguirre «no quieren que yo aparezca en la Liga Nacional, y eso no va a ser posible». Dijo tener interés en el crecimiento y desarrollo del básquetbol nacional.

«Sergio Ganem, Alonso Izaguirre y su abogado Gabriel Villarrealno quieren que yo aparezca en la Liga Nacional, y eso no va a ser posible. A mí me ilusiona mucho el tema de poder aportar muchas cosas en crecimiento del basquetbol nacional. No tengo más intereses que el desarrollo, el tener una Liga más fuerte, aportar cosas positivas, impulsar a los jugadores mexicanos y esos personajes no quieren; han hecho hasta lo imposible», declaró.