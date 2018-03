Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Aunque sea una niña bien voy a votar por ya sabes quién, dice la melodía que tiene como escenario una iglesia.

Almudena Ortiz Monasterio, realizó un video que circula a través de WhatsApp en el que invita a la ciudadanía a “sacar al PRI”.

Con una duración de dos minutos y 43 segundos la joven canta: padre, usted dirá que estoy loca, algo me provoca con razón no se equivoca, puede ser, me canse, pequé, no sé qué hacer, aunque sea una niña bien, voy a votar por ya sabes quién”.