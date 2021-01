Argentina (MiMorelia.com).- En Argentina se hizo viral la publicación de una niña de nueve años que conmovió a internautas luego de que dibujara una tarjeta de presentación de su papá que recientemente había quedado desempleado debido a la pandemia por Covid-19.

Además de la tarjeta de presentación, la pequeña Mailén también hizo el Curriculum Vitae de su padre; supuestamente, ambos progenitores se quedaron sin trabajo luego de las restricciones por el Covid-19 por lo que han buscado nuevas formas de emplearse y obtener ingresos, por ello, ante la desesperación de los padres argentinos la niña decidió dibujar dichas tarjetas para difundirlas en las redes y en su localidad.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendían. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”, dijo Gustavo Díaz, padre de la menor.

Debido a esta situación, la pequeña Mailén dibujó el CV de su papá: “Corto Pasto. Gustavo” escribió la niña.

Gustavo Díaz dijo que “Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 28 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”.

Al rededor del mundo muchas personas se quedaron sin trabajo debido a que la pandemia por coronavirus trajo una crisis económica que obligó a empleadores a prescindir de sus trabajadores, debido a esto hubo desde pequeños negocios que cerraron definitivamente sus puertas hasta empresas que redujeron el número de empleados.

