Ciudad de México (MiMorelia.com).- La épica batalla de rap de dos niñas se ha viralizado y es que ambas aprovecharon para decirle “sus verdades” e incluso para advertirse algunas cosas.

A través de redes sociales se ha dado a conocer el video de dos pequeñas que parecen haber nacido con el don del freestyle mejor conocido como MC (improvisar e hilar las ideas) y es que con un rap muy a su estilo han declarado ser fingir y amenazar con no invitar a su cumpleaños.

En el video de casi un minuto se puede observar a las dos menores, una de las pequeñas le dice a la otra: “el próximo año no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser”, a lo que la otra responde: “tú no me invitas, yo quiero ir, cuando yo quiera. A mí no me importa lo que me digas, finjo ser tu amiga”.

Los ánimos se calentaron y una de las pequeñas amenazó con decirle a la maestra que la reprobara por lo que la otra respondió: «a mí qué me importa, me importa mi familia, no me importas tú”.

Por: Redacción/CA