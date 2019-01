Inglaterra (MiMorelia.com/Redacción).- Es cierto que muchas veces los niños nos dan lecciones a los adultos y así se evidenció en la televisión de Inglaterra, cuando el capitán del equipo de futbol Cardiff City, Sean Morrison fue corregido por un niño.

Resulta que los jugadores del Cardiff City esperaban en el túnel antes de salir al campo de futbol, en ese momento el capitán del Cardiff tomaba agua, cuando terminó lanzó la botella al suelo, hecho que uno de los niños (que hacen el acompañamiento) vio, por lo que recogió la botella y se la devolvió.

Fue algo así como “se le cayó señor Morrison“, el jugador de 27 años recibió la botella pero nuevamente la dejó en el suelo, sin hacer mucho caso del mensaje del pequeño. finalmente ambos salieron tomados de la mano a la cancha.

El hecho fue televisado y a raíz de eso Sean Morrison fue bastante criticado en redes sociales, donde usuarios pusieron de manifiesto que el pequeño, de unos 4 ó 5 años aproximadamente, tiene más educación y civilidad.

🗣 “Excuse me Morrison, you dropped your bottle” pic.twitter.com/2AayXiEMBX

— Soccer AM (@SoccerAM) 2 de enero de 2019