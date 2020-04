Milán (MiMorelia.com).- El confinamiento por la pandemia del coronavirus puede ser tedioso, por lo que un niño milanés de nueve años de edad decidió crear su propio videojuego para jugar en línea con sus amigos, según información de AFP.

Como el resto de la población de Lombardía, Lupo Daturi y sus padres están encerrados en su casa, en las afueras de Milán, desde el pasado 8 de marzo.

Pero el niño tenía otra pasión, programar videojuegos, la cual desarrolló durante el confinamiento. Por lo que, en pocos días, gracias a sus conocimientos y a los cursos en Internet, se inventó un juego en línea.

El objetivo del juego es destruir virtualmente al Covid-19 a bordo de la nave espacial Cerba-20, obviamente a golpe de rayos láser.

Su madre, Francesca Zambonin, abogada de 44 años, asegura que se siente feliz al ver «su pasión por algo que le puede ser útil».

Por su parte, su padre señala que “el hecho de que haya inventado un juego que se ha vuelto viral me llena de orgullo porque le motiva para mejorar. Sus profesores le han pedido que programe otras cosas, no solamente juegos».

While most nine-year-olds have been battling during lockdown with the vagaries of home schooling, Lupo Daturi has been waging war on COVID-19 itself. Virtually.https://t.co/Un5haaAtAV

