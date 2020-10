Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La policía de la ciudad de South Bend, en Indiana, Estados Unidos, compartió un video en el que se muestra la arriesgada acción de un niño al enfrentar a un grupo de delincuentes armados para defender a su madre.

Un grupo de ladrones provistos con armas irrumpieron en la casa, cuando el pequeño se encontraba con su madre y su hermano, de acuerdo con un informe policial.

Los hombres apuntaron con sus pistolas a la propietaria, mientras que ella evitó poner resistencia. Las imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento en que la mujer y su hijo mayor son llevados a otra habitación de la casa.

En medio de este suceso, el niño de cinco años empuja a uno de los ladrones y les lanza juguetes e incluso forcejea con el otro para intentar arrebatarle la pistola.

Los sujetos realizaron varios disparos para someter a sus víctimas, pero afortunadamente nadie resultó herido, indicó la policía en un comunicado.

Un encargado de la institución destacó que el menor es un “héroe por su valentía”, pero aseguró que están trabajando para que ningún otro niño se tenga que exponer a una situación parecida.

