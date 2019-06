Niño junta 22 mil dólares para edificar el muro de Trump

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un niño logró reunir más de 22 mil dólares para apoyar la construcción del muro entre México y Estados Unidos que pretende construir el actual presidente Donald Trump.

Por medio de sus redes sociales Brian Kolfage, de la iniciativa We Build The Wall, Inc (Nosotros construiremos el muro), compartió la historia del niño de sólo siete años, quien fue capaz de reunir casi medio millón de pesos para el muro.

Brian Kolfage compartió en su cuenta de Twitter que Benton, de Austin, Texas, reunió para su asociación la referida cantidad con sólo vender chocolates y limonadas.

“Este increíble joven Benton, de Austin, Texas, recaudó 22 mil dólares para We Build The Wall, Inc. ¡Fue uno de nuestros mayores donantes y solo tiene 7 años! ¡Le muestra que no importa lo que siempre puede causar un gran impacto, solo necesita trabajar duro! @DonaldJTrumpJr @gatewaypundit”, escribió en sus redes.

Según Noticieros Televisa, los padres del niño contaron a la prensa estadounidense que el niño puso por su propia cuenta el negocio para el dinero, motivado por un discurso de Trump en el 2016.

En medio de las críticas buenas y malas, una persona llamó al niño “pequeño Hitler” por apoyar la causa de Donald Trump de separar México de Estados Unidos con una valla fronteriza.

R