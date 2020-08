Niños podrían tener una capacidad más alta de propagar el Covid-19, según estudio

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un estudio hecho por investigadores del Hospital General de Massachusetts y del Hospital General de Massachusetts para Niños reveló que los infantes poseen una carga viral mayor y por ello contagian el Covid-19 con mayor frecuencia que los adultos.

El estudio, liderado por Lael Yonker, directora del Hospital General de Massachusetts, fue publicado en la revista Journal of Pediatrics.

Pediatric SARS-CoV-2: Clinical Presentation, Infectivity, and Immune Responses – The Journal of Pediatrics

