Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Los fanáticos de Nintendo están de fiesta, ya que la compañía nipona de videojuegos anunció que lanzará a la venta más unidades de su clásica consola Mini NES.

De acuerdo con la empresa, será el próximo 29 de junio cuando la NES Classic Edition regrese a los escaparates, luego de que en 2017 se anunciara que dicha consola sería descontinuada. Un año antes, la Mini NES había sufrido una escasez de suministro debido a la gran demanda de ésta.

Y aunque la noticia le alegró el día a más de uno, Nintendo no especificó cuántas unidades se venderán, aunque sí detalló que el gadget estaría disponible en las tiendas por lo que resta de este año.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 14, 2018