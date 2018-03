Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que Niurka le llamó “perra” a Magda Rodríguez durante su participación en el programa Venga la Alegría, Magda no se quedó callada.

Resulta que Nirka fue invitada a la revista matutina donde habló de varios temas, y entre ellos recordó que su hija Romina adicionó para La Academia, en la que no quedó, y que era producida por Magada.

La vedette le mandó un fuerte mensaje y advirtió a la vez: “¿Entendiste Magda Rodríguez que el que la hace la paga, perra?”.

Tras esto, la productora no se quedó callada y se dijo extrañada de las declaraciones de Nirurka.

Según Radio Fórmula, Magda dijo: “Yo vi las declaraciones, me sorprendieron, yo creí que tenía una buena relación con Niurka, nunca supe que le hubiera afectado tanto esa situación, yo si le hicieran lo mismo a mi hija me dolería y la entiendo como mujer, pero al final ella sabe que en esa ocasión yo no tomaba las decisiones, Anita justo trabajaba en esa empresa en ese momento y sabe que eran unas decisiones ejecutivas quienes entraban y no a La Academia y yo era una productora que sólo recibía indicaciones”.

Y completó: “Los que me conocen saben que yo la quería adentro, porque me iba a dar mucho rating, yo sabía que la hija de Nirka en un reality y yo pelee para que entrara ella y unos personajes más y en esa ocasión pues mi voto no contó tanto, pero bueno ella tiene su punto de vista y si ella lo vivió así y si cree que yo estoy pagando un karma por eso también lo respeto, porque creo que todo mundo en un momento dado puede tener un punto de vista y cuando le tocan a uno un hijo puede defenderlo de la forma que cada uno quiera, porque así defendería yo a mi Andreita”.

Con estas declaraciones Magda deja en claro que con Niurka no lleva una mala relación y que no están peleadas, al menos no ella con la también cantante y actriz.

