Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, no afectará al Ayuntamiento que el Congreso local no haya accedido a los aumentos propuestos por su administración en diversos conceptos; «no son fundamentales son cuestiones que ellos consideraron improcedentes», comentó.

Luego de que el día de ayer los legisladores locales dictaminaron la Ley de Ingresos de Morelia para el ejercicio fiscal 2020 y echaron abajo algunos cobros planteados en la propuesta del gobierno municipal, refrendó que será respetuoso de las decisiones de las y los diputados.

Aunque se había planteado un incremento al pago por espectáculos públicos con fines lucrativos del 8%, y conceptos como la reactivación del cobro del impuesto sobre lotes baldíos no cercados en zonas urbanizadas, que no procedieron, el alcalde dijo que no se ha hecho un cálculo de cuánto dejaría de percibirse, pero consideró que “no es significativo”.

Sobre el dictamen de la Ley de Ingresos de Morelia por parte del Poder Legislativo dijo, “ellos actuaron con responsabilidad, yo no tengo ninguna queja, finalmente ellos determinan”.

Aseguró el edil que no tendrá dificultad para hacer frente a los compromisos establecidos.

“Creo que este año dimos muestra de cómo se enfrentan las cosas, el presupuesto de Egresos fue trabajado por la pasada administración y se hizo algún ajuste elemental, y solamente con recursos propios nos alcanzó para muchas cosas y lo hicimos con honestidad, con transparencia y con responsabilidad”, dijo Morón.

Al cuestionarle sobre si trabajan con «número negros» dijo que sí, que van bien.

