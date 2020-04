Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque las personas han comenzado a seguir las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19, la licenciada en Salud Pública, Guadalupe Adriana Olivares Cisneros, aconsejó que la ciudadanía no baje la guardia y siga las indicaciones de las autoridades, ya que el virus incluso puede tener un repunte o una segunda oleada de contagios.

En entrevista con MiMorelia.com, la licenciada en Salud Pública compartió que durante esta pandemia fue asignada a trabajar en un filtro preventivo de acceso en un hospital del ISSSTE en Morelia, que es de atención de primer nivel, en donde ha visto cómo la gente pasó de la resistencia a acatar las indicaciones preventivas para evitar el esparcimiento del coronavirus.

Durante su turno, la licenciada junto con otro compañero llegan a atender 200 personas en aproximadamente cinco horas, de las cuales, Adriana Olivares estima que el 80 por ciento de ellos ya siguen los protocolos establecidos en el nosocomio, como tomar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos o responder a las preguntas de una evaluación médica que se le hace en caso de que sea notorio algún síntoma de una enfermedad respiratoria y que se pueda asociar con el Covid-19.

“Al principio fue más a regañadientes, pero ahora las personas ya la están aceptando. Adultos y jóvenes dicen que está bien el protocolo, pero hay adultos mayores que sí están más renuentes; piden pasar que les acompañe algún familiar; hay señoras que incluso llevan a sus hijos con cubrebocas. Creo que las mujeres han acatado más estas medidas”, platicó.

Al ser un hospital de atención de primer nivel, solo se permite el acceso a citas programadas, laboratorios y farmacia; además de que se da información sobre las áreas que suspendieron temporalmente como las clínicas de diabetes, nutrición u otras.

Desde su perspectiva, la licenciada en Salud Pública atribuyó la poca participación de la gente a seguir las medidas preventivas porque fue un “cambio repentino” en la rutina de la gente, pero también las acciones que han implementado las autoridades de los tres niveles han contribuido a que la gente comience hacer caso.

“Pienso que es normal que la gente sea renuente, pero hizo bien el gobierno en hacer oficial el quedarse en su casa y no salir, ya que no entendía la gente”, comentó.

Pese a que en el caso de este filtro preventivo las personas comienzan a responder positivamente a las indicaciones, Olivares Cisneros recalcó que la gente no baje la guardia, pues ha visto casos de que sigue habiendo omisiones o descuidos, por ejemplo, el no usar correctamente los cubrebocas.

“No todos los cubrebocas son buenos, algunos no cumplen la función, hay personas que no los trae bien puestos, no cubren su nariz, o no cubren su nariz y la boca; es una buena medida preventiva, no lo es todo, el virus se puede quedar en cualquier parte y lo puedes llevar a tu hogar en los zapatos o hasta el cabello, por eso es mejor quedarse en casa”, mencionó.

Por: Josimar Lara/SJS