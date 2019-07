Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de organizar un evento para invadir la zona federal restringida Área 51, internautas organizan otro similar para invadir el lago Ness para buscar al monstruo que presuntamente vive allí.

El evento en Facebook tiene como nombre Storm Lonch Ness, Nessie can’t hide from us all (Invasión al lago Ness, Nessie no puede esconderse de todos nosotros).

El evento ya cuenta con más de 50 mil 800 personas interesadas. La fecha del evento es el 21 de septiembre, un día después del evento en el Área 51.

La semana pasada, el Ejército de Estados Unidos alertó a los curiosos que intenten invadir la zona restringida, ubicada en Nevada. Amenazó con que el «Ejército está preparado» para la invasión.

Un vocero del evento declaró para la cadena BBC que «sin el Ejército de Estados Unidos en el mapa, el lago Ness parece un poco menos peligroso que asaltar el Área 51, pero aquí tenemos nuestros propios problemas».

«Nuestro bote salvavidas Atlantic 85 tiene una impresionante capacidad de carga de supervivientes, pero eso es poco para el número de ‘asistentes’ a este evento», lamentó.

La Royal National Lifeboat Instituution del Reino Unido alertó que la profundidad del Lago Ness es equivalente a «más de dos Big Bens y medio», además de que las olas del mítico lago pueden alcanzar los cuatro metros.

Con información de Publimetro