Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a encontrarse en puesto de Liguilla en el Torneo Apertura 2019, el director técnico de Monarcas Morelia, Pablo Guede, expresó que deben mantener la cautela al interior del equipo michoacano, debido a que solo se han acercado a la calificación, pero no está nada asegurado.

Con una marca de 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas desde su llegada al banquillo de los rojiamarillos; Pablo Guede aclaró que solo se enfocan en trabajar y mejorar de cara al siguiente partido, que será contra Gallos Blancos del Querétaro en la última jornada en La Corregidora.

“Yo sabía que había que llegar y ganar, que era lo más importante, por eso me baso en que nos acerca a la Liguilla, no conseguimos nada todavía, nos acerca allí, faltan tres puntos, faltan por jugarse un montón de partidos. Nosotros tenemos que seguir trabajando, la única realidad es que no logramos nada, no hicimos nada; ganamos tres puntos más en casa que nos acercan a jugar una Liguilla”, comentó.

En ese sentido, Guede fue autocrítico y reconoció que deben mejorar en todas las líneas para poder asegurar la calificación y estar dentro de la “Fiesta Grande” del Futbol mexicano.

“Hay que ver la manera en la que nos meten los goles, este partido fueron errores puntuales, son cuestiones de mejorar todo el equipo, de seguir trabajando y creciendo”, apuntó el entrenador argentino.

Por: Josimar Lara/RMR