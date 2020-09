Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres de los que se preguntaba cuánto ganaría un actor por salir en «El Chavo del 8″, María Antonieta de las Nieves, quien da vida a «La Chilindrina», contó cuánto ganaba ella, y no lo creerás.

María Antonieta dio una entrevista a “Un Nuevo Día”, en la que reveló que fue famosa, pero no le pagaban bien por su personaje.

La actriz, que trabajó muchos años para Televisa, contó que no le pagaban bien, ya que trabajar para para niños uno de los trabajos que menos ingresos da a las estrellas.

«Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado, o sea que, si yo gané mil pesos o mil 500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba», aseveró.

¡La Chilindrina se destapa! 💣💥 #MariaAntonietadelasNieves cuenta la verdadera cantidad de dinero que le pagan por las regalías de #ElChavoDel8 y sin pelos en la lengua confiesa por qué en su relación con #Chespirito hubo traición y terminaron en conflicto.#LaChilindrina #DeclaracionesExplosivas Posted by Un Nuevo Día on Monday, September 21, 2020

Asimismo, contó el motivo por el que ya no hizo más tele en aquellos años: «Dejé el programa porque ‘Chespirito’ ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de ‘La Chilindrina’ por el de ‘Marujita’. Digo, ‘Marujita’ la gente a lo mejor no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada».

