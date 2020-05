Ciudad de México (MiMorelia.com).- Andrés Manuel López Obrador, presidente de esta nación, recalcó que no endeudará al país para salir de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 «aunque se enojen organismos internacionales».

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional dijo: «Nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a actuar como se decidió hacerlo hace 5 años en Argentina, aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras, a los defensores del modelo neoliberal».

Confió que con su programa de créditos que busca beneficiar a un 70% de mexicanos se pueda sobrellevar la situación, porque «antes se pensaba que si se mojaba arriba, salpicaba abajo, como si la riqueza fuera contagiosa».

«Yo voy a seguir insistiendo en que este modelo nos conviene a todos, si seguimos de esta manera vamos a lograr la recuperación, y a las pruebas me remito, acepto el desafío. Porque lo otro era irnos por la fácil de solicitar crédito y endeudar más al país», agregó.

Redacción/rmr