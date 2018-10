Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Usuarios de YouTube han mostrado su preocupación en otras redes sociales por una falla al momento de reproducir contenido.

Al intentar ingresar al sitio en el portal, se mostraba este mensaje:

Al momento, Youtube agradeció los reportes de los usuarios, e indicó que ya trabaja en resolver el fallo:

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018