Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No fue un OVNI (Objeto Volador No Identificado) lo que viste durante la primera tarde del 2020 sobrevolar el cielo de Morelia, y aquí te decimos de qué se trata.

En redes sociales circularon fotos y videos del avistamiento de un objeto que hasta su momento no había sido identificados, pero que tiene explicación, a diferencia de otros fenómenos que nunca logran ser descritos.

“Mi madre estaba felizmente regando las plantas cuando me grita «Ricardo! baja!» baje al patio y me dijo mira esa luz en el cielo justo sobre nosotros, luego luego me percate que no era ninguna estrella, eran alrededor de las 6:00pm y empezaba a oscurecer, pero no parecía una estrella”, fue uno de los reportes que hubo en redes sobre este evento.

El testimonio es de Ricardo Torres, quien capturó el momento y así lo describió: “Subí rápidamente por mi cámara y le puse el lente 70-300mm y me apresure a sacar las fotos, pude confirmar que no era ni una estrella ni un avión, ni nada que se le parezca, parece una pokebola. Me subí a la azotea con el tripie y capture el video, donde note que no solo tiene luz alrededor, si no también dos focos parpadeantes al frente, por lo tanto se trata de un vehículo. Dura 26 minutos, podrán notar mi asombro en el video, grabe hasta que desapareció en la distancia”.

Aunque muchos pensaron que se trató de un fenómeno que viene de otros planetas, en realidad lo que voló por el cielo de Morelia fue un globo de Google.

El globo forma parte del proyecto Loon, que busca proporcionar acceso a Internet en zonas rurales que carecen del servicio.

Según la descripción del sitio de Google, el globo es de helio y su tamaño se aproxima al de una cancha de tenis.

La posición del globo está en la estratósfera para crear una red inalámbrica. Avistamientos como este han sido registrados y confundidos por igual en zonas como Quito.

OVNI sobre Quito en este momento! En sentido nor-este pic.twitter.com/AWN9NnBB8g — Daniel (@carro420) June 28, 2019

Así que ya lo sabes, lo que viste fue en realidad un globo de Google y no un OVNI como muchos te quisieron hicieron creer.

