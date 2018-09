Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No habrá acuerdos verbales en materia de seguridad con los alcaldes que se nieguen a firmar el convenio de coordinación estado – municipios, advirtió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Al respecto, señaló que la firma de dicho convenio es totalmente voluntaria, pero en caso de no hacerlo los munícipes se tendrán que hacer cargo de la seguridad de sus demarcaciones.

“No puedo obligarlos a que firmen si ellos no quieren, pero se tendrán que hacer cargo de la seguridad en el ámbito de sus municipios, y el gobierno estatal seguirá cuidando la seguridad de todo el territorio del estado”, remarcó.

En entrevista posterior a la inauguración de la planta de Kimberly Clark en Morelia, el mandatario defendió que no se trata de condicionar el apoyo del estado a los municipios, sino de dar libertad a los alcaldes para que tomen sus propias decisiones en materia de seguridad pública, “pero habría que preguntarles cómo le van a hacer”, comentó.

“A mí el Gobierno de la República no me obliga a firmar los convenios de coordinación, yo lo busco al Gobierno Federal para buscar la coordinación cercana como lo hice con el gobierno que está por concluir y como la haré con el gobierno entrante… los busco porque me interesa darle certeza a Michoacán”, expresó Aureoles Conejo.

Cabe señalar que la mayoría de los presidentes municipales que se niega a firmar el Convenio de Coordinación para la Seguridad Pública Estado – Municipios son de los partidos Morena y del Trabajo, quienes se han pronunciado por esperar a que tome posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República para una determinación.

