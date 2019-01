Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el Gobierno Federal que encabeza no tiene denuncias contra Carlos Romero Deschamps, líder petrolero.

Durante su conferencia matutina de este viernes, AMLO dijo que desconoce los motivos por los que Romero Deschamps está amparado.

“No tengo información, y sí podría decirle que hay muchos rumores, en estos tiempos, y que es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales”.

El cambio es un hecho. Conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional Hoy iniciaremos en Tlapa, Guerrero, la entrega de pensiones a personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza. En la distribución de estos apoyos de bienestar daremos prioridad a niñas y niños indígenas, así como a las personas más pobres que habitan en zonas urbanas.

Aseguró que no hay denuncias contra el líder petrolero que no hay denuncias: “Nosotros no tenemos ninguna presentada, eso sí se lo puedo asegurar”.

De acuerdo a El Imparcial, Deschamps solicitó un amparo “para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra”.

Lo anterior luego de que aseguró que supuestos agentes lo buscaron el pasado fin de semana.

