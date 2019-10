Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, comentó que esperan que después del 15 de octubre los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío liberen los 17 autobuses de pasajeros que tienen retenidos desde hace unos días para exigir que se les den las claves para los egresados de dicha institución.

Al respecto, el delegado de Canapat Michoacán precisó que de las 17 unidades, en Tíripetio se mantienen retenidas siete autobuses de la empresa Parhikuni y ocho de la línea Purhépechas, mientras que se cree que otras dos unidades las tienen en su poder estudiantes de la Normal de Educación Física.

Méndez Hurtado señaló que no han tenido ningún acercamiento con la autoridad para ver si intervendrán para liberar las unidades retenidas, por lo que están a la espera de que sea el 15 de octubre y después de la manifestación sean liberadas las unidades.

Subrayó que le corresponde al gobierno federal actuar para liberar los autobuses de pasajeros, por ser un delito de índole federal.

“Nosotros con la autoridad no hemos tenido ningún acercamiento, lo que sé es que ya dijeron que no van a soltar los carros hasta el día 15 de octubre, que vayan a hacer su manifestación, nosotros que podemos hacer, si por parte de la Federación le están permitiendo estás cosas al no actuar; porque sí le corresponde por ser un delito federal al gobierno de México intervenir y recuperar las unidades”, recalcó.

El delegado de Canapat cuestionó las medidas de presión que utilizan los normalistas para que se les otorguen plazas automáticas al terminar sus estudios, no solo en Michoacán, sino en otros estados del país.

“Pero como ya les cedieron en Estado de México y ahora Puebla con negociaciones, se va a multiplicar esto en todas las normales de México Darles plazas a gente que no les corresponde todavía. Yo tengo entendido que para darles la plaza tiene que haber un espacio, pero ellos lo que quieren es como antes, ganar aunque no tengan escuela y no den clases, todo eso se los dio la nueva reforma”, opinó.

CA