Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «No hay planteamientos ni ninguna solicitud por parte de los transportistas para aumentar la tarifa en 2020», así lo manifestó el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) en Michoacán, Marco Antonio Lagunas Vázquez.

Al ser cuestionado sobre el particular, el funcionario estatal aseguró que no se ha llevado a cabo ninguna discusión referente al incremento del precio de la tarifa en el transporte público de Michoacán, pues por ahora no es un tema de interés de los trabajadores del volante para que se pudiera iniciar su discusión.

Por lo pronto, Lagunas Vázquez dijo a MiMorelia.com, que la población puede estar tranquila en el sentido de que no existe ningún planteamiento de los líderes transportistas con la Cocotra, y pese a los «rumores» vertidos en las redes sociales sobre un incremento de hasta diez pesos, señaló que los trabajadores siempre justificarán el aumento por las necesidades que tienen para mantener sus unidades en buen estado.

Confío en que los indicadores económicos se muevan en favor de la sociedad al cierre de este año, para que los transportistas no inicien con una discusión de aumento a la tarifa. Por lo pronto, reiteró que no hay ninguna solicitud ante la Cocotra por los líderes, y aunque la hubiera existe un escenario «complicado» debido a que los usuarios no podrían soportar un encarecimiento más a sus bolsillos.

Agregó que antes de tomar cualquier determinación, el tema debe ser ampliamente discutido con los trabajadores del volante para ver todos los pros y contras, pues a su juicio lo que menos quiere el gobierno estatal es perjudicar a los ciudadanos en su economía.

«Entendemos que también los transportistas deben hacer su trabajo y entrarle a renovar sus unidades para que exista un mejor servicio. Pero, por el momento sí puedo asegurar que ningún líder se me ha acercado para plantearme un aumento a la tarifa», comentó.

Cabe recordar que a través de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 1 de agosto del 2018, la tarifa del transporte público pasó de ocho a 9 pesos. En el Artículo cuarto fracción segunda del acuerdo, se dispuso que las personas de la tercera edad pagarán sólo ocho pesos en todas las modalidades del servicio público.

Por: Guadalupe Martínez/CA