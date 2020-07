Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “A juicio nuestro hay una reducción arbitraria por parte del gobierno del estado de las participaciones federales pero contrastaremos la información de éste y de la federación (…) y si hay una afectación más allá tendremos que tomar alguna decisión jurídica o normativa para hacer que les regresen los recursos a los municipios”, afirmó el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, luego de la reunión que sostuvo con Fernando Arechederra, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El alcalde dijo que le informó al funcionario federal del comportamiento de la dispersión de los recursos federales por parte del Ejecutivo estatal, “él nos enteró de que no hay ningún recorte presupuestal, lo que nos dijo es que hay una menor captación de recursos, de ingresos en la Secretaría de Hacienda y obviamente eso impacta al fondo que se distribuye a los municipios”.

Explicó que les comentó que en el mes de junio sí fue significativa la reducción de un 11 por ciento, “pero en mayo no ni en otros meses, por lo que le mandamos el link para que viera la información que dio el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, y que viera si los datos que dio son verídicos o no, y le dijimos que en el caso particular de Morelia, la reducción de las participaciones fue del 24.9 por ciento, y en el mes de junio fue del 38 por ciento, es algo significativo, a juicio de ellos no es la reducción de participaciones, pero, hay casos de ayuntamientos más pequeños que tienen más del 50 por ciento en la reducción de participaciones”.

Expuso que los alcaldes del PAN, PRI, PRD y Morena solicitaron que les enteraran si hay reducción o qué porcentaje hay el impacto que hay en cada uno de los municipios (…) “para estar muy seguros porque hay dos informaciones. Pedí que la Secretaría de Hacienda nos diga por escrito la información porque nos da unas cifras el gobierno del estado y el federal, porque estamos en medio sufriendo reducciones objetivas”.

Explicó que este mismo jueves hubo una reunión con los presidentes municipales y el delegado federal de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, e integraron una comisión para acercarse al gobierno estatal y éste entere de los resultados, “comparando informaciones con SCHP ya veremos quién tiene la razón”.

Agregó que Fernando Arechederra le informó que les van a hacer llegar el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), “el primer trimestre se nos va a regresar y cada mes se va a estar activando”, y que confía en que el gobierno estatal lo haga llegar sin problema.

Por: Fátima Miranda/SJS