Turquía (MiMorelia.com).- Hace unos días, se volvió viral la historia Nancy Van, la abuelita de 75 años de edad, originaria de Turquía que padece de Parkinson, sin embargo, su padecimiento no le impide practicar box.

Por medio de redes sociales, circuló el video de como Nancy pelea con todas sus fuerzas, a pesar de cualquier enfermedad:

Donning shiny gloves and purple sneakers, 75-year-old Nancy Van Der Stracten hops into the ring to practice non-contact boxing in a bid to battle severe symptoms of Parkinson’s disease https://t.co/xejVRMQPvc pic.twitter.com/cCh1qtk0LQ

— Reuters (@Reuters) March 3, 2021