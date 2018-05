Morelia, Michoacán (Boletín) .- El Ayuntamiento capitalino no permitirá que delincuentes pongan en riesgo la vida de más personas que no tienen hogar, advirtió el candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), Fausto Vallejo Figueroa, al anunciar que su gobierno no solapará la instalación de más colonias irregulares en la capital michoacana.

Ante miembros de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) delegación Michoacán, adelantó la creación del Instituto de Regularización, cuya finalidad será el reordenamiento de al menos 600 asentamientos fuera de la normatividad que son el botín económico y político de líderes sociales que sin importarles la vida de miles de personas, les ordenan instalarse en lugares altamente peligrosos, sin servicios públicos y susceptibles a deslaves.

“Hay que poner en línea colonias, ordenar y penalizar también porque hay una serie de delincuentes que están medrando; fuimos a Umécuaro y es impresionante, detectamos 10 fraccionamientos que se están haciendo sin planeación”, señaló.

El cuatro veces alcalde denunció que hay una serie de hampones que, en contubernio con las propias autoridades independientes, atentan contra el crecimiento ordenado de Morelia, los que deben ser penalizados.

Por su parte, miembros de dicha Cámara reconocieron la trayectoria de Vallejo Figueroa, de quien dijeron es el candidato que más experiencia tiene y conoce mejor la capital y sus problemas. De igual forma urgieron al candidato del PES a darle prioridad al tema del abasto y saneamiento del agua, así como al reordenamiento del municipio.

En este encuentro estuvieron presentes el presidente de Canadevi delegación Michoacán, Raymundo López Olvera; miembros del organismo, así como integrantes de la planilla del candidato del PES.