Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Con la acusación de ser “la burla de las autoridades” que les dan fechas de pago que se incumplen, trabajadores de la educación con clave estatal se manifiestan a las afueras de la Secretaría de Finanzas donde al impedir el flujo vehicular en la Ventura Puente han ocasionado caos vial.

Se trata de trabajadores estatales de Primarias, telesecundaria, cendis, pensionados y jubilados quienes a decir de Jorge Magaña Ochoa secretario general de la D-II-205 de telesecundarias reclaman el pago de al menos 29 bonos, seis del 2015, seis de 2016, cuatro de 2017 y dos más del presente año de los que asevera no se ha cumplido el pago.

Afirmó que en total el adeudo ronda entre los 25 a 30 mil pesos a cada uno de los 31 mil 124 trabajadores, por lo que aseveró “no nos vamos a enfadar, esto es un principio y tenemos que lograr nuestros pagos, solos y sin sindicatos porque los dos están vendidos y no hace nada”.

Gabino Barrera Arias secretario general de la D-II-241 Quiroga acusó que es “una burla del estado que haya convocado a los compañeros para sus pagos y que no hubiera nada y solo dicen no hay cheques y se les engaña de que la próxima semana o quincena y nada, se dice que se va a pagar el lunes, pero nos dijeron aquí en la calle y necesitamos que no lo digan y los firmen”

Amagaron con la radicalización de acciones y convocar a que se sumen otros sectores ya que acusaron que el secretario de educación, Alberto Frutis “no tiene carácter de solución” y debido a que se dicen hartos de la situación olvidaron los “colores sindicales” y son trabajadores con clave estatal los que se organizaron para esta manifestación.

Están a la espera de una comisión ingrese a dialogar con autoridades estatales en busca de un acuerdo y nueva nueva fecha probable de pago.

CA