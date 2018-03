Morelia, Michoacán (Boletín).- Huele a corrupción y el operador es el alcalde independiente que busca endeudar el patrimonio de los morelianos, expresó el diputado local del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, quien dejó claro que la bancada albiazul no permitirá que se autorice un crédito cercano a los tres mil millones de pesos, con el que se beneficiarán unos cuantos.

Luego de verse obligados a tomar la tribuna del recinto legislativo, Quintana Martínez, lamentó que se haya convocado a una sesión extraordinaria violando procedimientos y normas, a petición del alcalde independiente, quien, demostró la manera corrupta en la que ha manejado la administración cerca de tres años.

“Huele a corrupción y el ente corruptor es el presidente municipal, quien impulsó, en medio de un desaseo legislativo, que se aprobará una deuda con la que únicamente se pretende hacer negocio propio, ya que existen otros mecanismos para solucionar los problemas que aquejan a la ciudad. Mientras esté en nuestras manos no vamos a permitir que se utilicen los recursos de los morelianos para intereses personales”, subrayó.

Carlos Quintana expresó que el albazo legislativo es un retroceso en la vida democrática del Congreso del Estado, por lo que señaló que se debe aclarar cuál fue el mecanismo que se utilizó para impulsar que se aprobará el endeudamiento de Morelia.

Indicó que el tema no se basa únicamente en el incumplimiento de un procedimiento legislativo, ya que el endeudamiento no es justificado, pues los proyectos se pueden mejorar para el beneficio de los morelianos, mediante mecanismos transparentes y abiertos a la ciudadanía.

“El tomar la tribuna no es una práctica recurrente de la bancada del PAN, pero no tuvimos otra alternativa para evitar que se aprobará una deuda de más de 25 años. Desconocemos los motivos por los que los legisladores actuaron de esta manera, pero los panistas no estamos dispuestos a endeudar a Morelia, cuando se tienen otros mecanismos para mejorar los servicios sin solicitar o autorizar créditos”, finalizó.