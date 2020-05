Ciudad de México (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa este lunes en Palacio Nacional, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el país está en su momento de máxima transmisión de coronavirus, por lo tanto, el 1 de junio no se volverá a la normalidad en general, el semáforo indicará las entidades que podrán retomar actividades, por ello, «no se deben relajar las medidas de prevención».

“Cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia; es decir, el primero de junio (…), el lunes primero de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando, no va a ser así”, resaltó.

López-Gatell, reiteró que a la Jornada Nacional de Sana Distancia le quedan 13 días, por lo tanto, pidió a la población de México a que no relajen las medidas sanitarias.

Autoridades de Gobierno Federal, anunciarán antes de que finalice la jornada de sana distancia, el estado que guarda la epidemia de Covid-19 en cada una de las 32 entidades federativas y estará representado por un semáforo del riesgo epidemiológico (el cual ya ha sido presentado anteriormente), en el que se consideran diversas variables.

“De modo que usted va a poder saber, en el estado en el que reside, cual es la condición epidémica de Covid y derivado de ello, habrá indicaciones, sobre si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no, entonces no piense que ya se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no piense que el primero de junio es volver a la completa normalidad”, enfatizó el doctor López-Gatell.

Por: Redacción/E