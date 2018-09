No quiero callarle la boca a nadie; sólo quiero estar en Liguilla: Roberto Hernández

Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de responder a los abucheos de la afición con recordarles que no ven al Barcelona, el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, reconoció que dichas declaraciones estuvieron mal y ahora contra las Águilas del América busca una “reconciliación” con los seguidores del equipo michoacano, por lo que solo piensa en ganar.

“Por ahí dije cosas que no debí haber dicho, porque generalice y no está bien hacerlo, es lo que me duele hoy en día; (…) tienen su derecho de apoyar o reclamar cómo lo quieran hacer, uno lo que debe hacer es cerrar la boca y trabajar; mi intención no es callarle la boca a nadie, sino hacer los puntos necesarios para estar en una Liguilla más”, respondió ante los cuestionamientos de los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Ubicados en noveno lugar con 12 puntos, el entrenador michoacano insistió en que solo piensan en conseguir las tres unidades en su visita al estadio Azteca y que los vuelva a poner en la lucha por un lugar en la “Fiesta Grande” del torneo Apertura 2018.

“Dejamos estar en zona de Liguilla, necesitamos sumar para volvernos a meter, porque es América y es su cancha; son elementos, pero yo no me perdonó perder contra el que sea, estamos con la firme intención de ganar, independientemente del rival”, sentenció.

Pese a que el Club América ocupa la tercera posición con 14 puntos, Roberto Hernández consideró que solo hay una diferencia numérica en el actual campeonato, pero Monarcas puede ir a competir y sacar la victoria en el “Coloso del Quinceo” el próximo sábado a las 19:00 horas.

“La única diferencia entre América y Monarcas es que ellos están mejor posicionados en la tabla, después el partido hay que hacerlo, nadie gana, nadie pierde antes de un partido, ni por las estadísticas, ni por la historia, ni por la trayectoria, hay que jugar y en el campo nos daremos cuenta si somos inferiores o superiores que a las Águilas, en el desarrollo de ese partido”, agregó.

La última vez que La Monarquía visitó el Azteca fue en la jornada 7 del torneo Clausura 2018 y terminó con una goleada en contra de 4-1.

