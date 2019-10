Ahorita el tema de moda es la mentada NOM035 de la STPS dentro del sector empresarial y laboral. En otro momento y ya que se baje la euforia te digo la neta de ese tema. En esta ocasión te quiero platicar de otra cosa que se llama salario emocional.

Estarás de acuerdo que la cultura laboral ha evolucionado muchísimo desde el siglo pasado. Aún así, en este siglo XXI existen muchas diferencias en las condiciones laborales que las empresas ofrecen a sus empleados en los distintos países del mundo.

Para que puedas conocer con toda claridad estas diferencias, te recomiendo que veas en Netflix el documental “American Factory” y entenderás que el tema laboral está íntimamente ligado con el tema cultural.

Regresando a nuestro asunto, el salario emocional se compone de aquellos beneficios no monetarios, que las empresas otorgan a sus empleados con el objetivo de mantenerlos contentos y motivados para retener su talento al servicio de la compañía. En plano español es consentir a los trabajadores para que no se vayan.

Existen, como siempre, países que cuentan con una cultura laboral más avanzada como los europeos y existen otros muy atrasados como los latinoamericanos y algunos asiáticos (checa el documental que te dije).

Ahora que los Millenial se han ganado el estereotipo de empleados delicaditos y sentiditos se ha vuelto cada vez más importante el concepto del salario emocional ya que en algún momento todos los trabajadores serán de la generación Millenial y posteriores así que las empresas se deberán adaptar.

Algunos ejemplos clásicos de las prestaciones que componen el salario emocional son:

Tener un horario flexible

Ofrecer guardería dentro de la misma empresa para las mamás trabajadoras

Instalar en la empresa espacios de recreación y distracción como salitas de TV, gimnasios, espacios para siestas, etc.

Ofrecer posibilidad de teletrabajo, es decir, trabajar desde casa (En julio te hablé de los cambios en las leyes mexicanas para incluir el teletrabajo).

Dar apoyos económicos para que el empleado estudie postgrados.

Otorgar días libres adicionales en eventos relevantes para el colaborador como son su cumpleaños, nacimientos, enfermedades de conyuges, etc.

Brindar beneficios sociales como planes de jubilación, becas para los hijos, etc.

Impartición de capacitaciones constantes relacionadas al trabajo.

Esquemas de reconocimiento constante a los logros laborales.

Si te fijas, muchas de estas prestaciones las pusieron de moda compañías de software como Google pero ahora se están haciendo cada vez más comunes en todos los giros de empresas.

Si eres empresario analiza cuales puedes aplicar en tu compañía y comienza a otorgar ese salario emocional a tu gente; verás el enorme sentido de pertenencia que desarrollas y que generará que tu rotación de personal disminuya dramáticamente.

No aplica solamente para empresas grandes, en algunas de las empresas que asesoro en Morelia y que tienen menos de 10 empleados aplicamos varias estrategias de salario emocional como pausas en el día para un ejercicio de 15 mins de meditación, sesiones de terapia grupal, organización de viajes de esparcimiento para los empleados, otorgar pólizas de GMM individuales a cada colaborador para que no pierda su cobertura si decide retirarse de la empresa, etc y el impacto positivo en la productividad y la lealtad es muy relevante.

Los empleados no son burritos de carga que debes explotar hasta que ya no pueden más, son seres humanos que muchas veces son el sostén de sus familias y cuando trabajan en un lugar que los maltrata y los explota, les genera un sentimiento de frustración que terminan encontrando, en su propia familia, la válvula de escape de la presión generando desintegraciones, divorcios y el inicio de ciclos viciosos de descomposición social. Hasta allá llegan los efectos laborales en un individuo y en la sociedad.

Si eres empresario explora estas estrategias de retención de talento, si eres empleado platica con tu patrón y propón estas ideas, en conjunto generarán un ambiente laboral más sano y productivo. Si como empresario te gustaría comenzar a otorgar salarios emocionales pero no sabes cuales son compatibles con tu empresa invítame un café y te digo cuales te funcionarían a ti.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/