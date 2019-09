Por: Cristian Ruiz / @crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Cultura en el Estado (Secum), Claudio Méndez Fernández, reconoció que recientemente han ocurrido retrasos de hasta seis días para entregar los pagos a los 50 talleristas de la Casas de la Cultura de Morelia que están bajo la modalidad 70/30, pero que a ninguno de ellos se les debe su pago mensual.

En entrevista, dijo que la modalidad 70/30 no se encuentra debidamente regulada ante la Secum y el objetivo es que puedan regularizarse para evitar que sigan retrasando la entrega de sus pagos, pero que este proceso no podría realizarse de un día para otro.

Afirmó que los talleristas “han dado información a medias” y que la Secum ha estado abierta para recibir a los afectados para dialogar sobre cómo sería el proceso de regulación de su situación laboral.

“Reconocemos la aportación de los talleristas a la cultura, pero no son los únicos. Me preocupa que se dé información a medias. Sí hay retrasos en algunos pagos, pero esto es porque tenemos que homogeneizarlos con la ley de ingresos. La Casa de la Cultura no debe ser la manzana de la discordia”, concluyó.