Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ex coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Social (Morena) en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, no se descartó de la contienda por el gobierno de Michoacán en el proceso electoral de 2021.

Este domingo, el congresista presentó ante representantes de distintos sectores y servidores públicos, una versión pública del informe que rindió el mes pasado ante la Mesa Directiva del Congreso, en cuyo mensaje convocó a dejar la confrontación y llevar a la práctica una política de diálogo y coordinación con el titular del Ejecutivo Federal.

“La lucha al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido sencilla; hemos remado a contracorriente desde 1997, y durante todo este tiempo demostramos que no nos mueve la vulgar ambición por los cargos. Con Morena hemos llegado a la Presidencia de la República y a posiciones de representación popular con el propósito de renovar al Poder Público y restituir a la función pública su vocación de servir”, destacó, con énfasis en que no pueden traicionar la oportunidad histórica de transformar a México y a Michoacán.

En ese contexto, y en presencia del secretario de Organización de Morena a nivel nacional, Leonel Godoy Rangel, así como el dirigente estatal interino del partido guinda, Sergio Pimentel Mendoza, el parlamentario llamó a ciudadanos, representantes de diversos sectores sociales, instituciones y poderes públicos, a iniciar la construcción de un proyecto político y social que les permita llegar unidos al 2021, “y que Michoacán se incorpore plenamente a la Cuarta Transformación del país”.

Luego, a pregunta expresa de medios de comunicación, sostuvo que cualquiera que esté inmerso en el ámbito político y el servicio público tiene la aspiración de buscar la gubernatura del estado: “no hemos levantado la mano, pero tampoco nos descartamos en un momento dado, sobre todo porque ha ido apareciendo nuestro nombre (en encuestas), por supuesto que nos da agrado el que figuremos entre las posibilidades de Morena”.

Indicó que en, tanto llega el momento de las definiciones al interior del partido, continuará el trabajo legislativo con iniciativas acordes a las necesidades y demandas de los ciudadanos, sin dejar de reconocer que también es necesario el trabajo partidista.

“Sí tenemos que estar conscientes de trabajar rumbo al 2021 y construir un proyecto, Michoacán necesita un gobierno de unidad, de consenso, y sobre todo que tenga claro hacia dónde vamos a caminar, no podemos improvisar más”, sostuvo.

