Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En entrevista, el funcionario Armando Hurtado Arévalo dijo que no se han suscitado quema de vehículos y bloqueos carreteros desde el pasado miércoles, por lo que no puede asegurarse que existe riesgo para el desarrollo del proceso electoral.



“Yo creo que el tema no se ha absolutamente descuidado. Desde que el gobernador asumió el cargo creo que fue una de sus prioridades hasta hoy día y en el marco de la coyuntura es un tema que se aborda en la mesa de Gobernabilidad, seguramente en los siguientes días el secretario estará también este tema que ya está enrutado desde hace meses”.



Mencionó que desde hace poco más de un mes los dirigentes de partidos políticos y los representantes de los órganos electorales no han sostenido reuniones con el Gobierno del Estado, sin embargo, esto no significa que el tema esté olvidando por parte de la autoridad.



Por su parte dijo desconocer si existen amenazas directas contra candidatos algún cargo de elección popular.

