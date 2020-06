Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Cerro del Quinceo “quieren lotificar, pero no lo permitiremos, no sólo por la deforestación, sino porque en cuanto al desarrollo urbano, el ordenamiento territorial no permite asentamientos humanos en una altura superior a los mil 400 metros de altura porque no van a tener servicios públicos”, indicó en entrevista con director de Medio Ambiente de Morelia, Esteban González Luna.

El funcionario municipal refirió que el cambio de uso de suelo se da para crecer la mancha urbana y porque “los constructores quieren conseguir de forma barata y conseguir un precio mejor para sus colonias”.

Añadió que para fraccionar, el Ayuntamiento de Morelia tiene que hacer un dictamen ambiental pero “no lo estamos permitiendo, esa es la que más nos está pegando, a fuerzas quieren pegarle al Quinceo”.

Pero también señaló que se detectaron de 24 a 30 incendios forestales en zonas naturales protegidas, una de las áreas siniestradas es en Piedra del Indio, “no sé qué quieran hacer los vecinos pero estaremos muy atentos a este tema”.

González Luna recordó que trabajan un convenio con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por 854 mil pesos, en cuanto al pago por Servicios Ambientales en beneficio de los ejidos de Coapa, San Nicolás Obispo y Joyas de la Hacienda para proteger dicha área que será propuesta para su protección y con dichos recursos realizarán redes cortafuegos y acordonamiento del área forestal, entre otras acciones.

Asimismo se labora con el Instituto Municipal de Planeación de Morelia (IMPLAN) y la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) con el objetivo es mitigar los incendios con apoyo de especialistas que capacitarán de manera correcta a los ejidatarios.

