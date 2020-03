Morelia, Michoacán (MiMorelia).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseveró que ya no se permitirán manifestaciones por problemas internos de algún grupo sindical; luego de que este viernes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiraron el bloqueo de las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, Uruapan.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal precisó que se priorizará el diálogo con los sindicatos para poder atender los diferentes problemas, en coordinación con la Federación.

“Lo que nos pida el gobierno federal nosotros vamos a cooperar para restablecer el orden y la paz. Es importante, y que quede claro, no vamos a permitir más bloqueos de vías y cierres de vialidades, por conflictos de carácter interno ni por ninguna razón. Siempre y cuando no se cierren los espacios de diálogo, podría entenderse si hubiera cerrazón por parte del gobierno estatal a no revisarlo, pero está todo abierto para revisar los temas”, comentó.

Aureoles Conejo explicó que este viernes arribaron elementos de la Guardia Nacional para para proceder a retirar el bloqueo de las vías de tren que habían iniciado profesores de la CNTE el pasado 9 de marzo, “en virtud de las distintas denuncias que hay por pérdidas económicas y una serie de cosas”.

El gobernador Silvano Aureoles reiteró que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación le informaron que “el gobierno federal ha decidido no tener más cierres de vías y de comunicación, nosotros, cuando nos lo soliciten, vamos a acompañarlos”.

Respecto al caso del asesinato del diputado Erik Juárez Blanquet, el titular del Poder Ejecutivo compartió que de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado, las investigaciones continúan pese a la liberación de los dos jóvenes, que habían sido detenidos por su supuesta participación en el crimen.

“No es un asunto de que los hayan liberado porque no eran, sino por ahora quedaron libres porque no hay los elementos suficientes para imputarlos alguna responsabilidad, pero están sujetos a observación; no es que ya todo se acabó, porque se hace un análisis de otros personajes y estos, las investigaciones continúan, acatando lo que dispone el Nuevo Sistema de Justica para no violentar sus derechos”, agregó.

Por: Josimar Lara/SJS