Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Diana Celia Carpio Ríos, no se presentó a comparecer ante integrantes de la comisión de Salud en el Congreso del estado, convocatoria a la que sólo se presentaron las diputadas Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, del PAN, y, Yarabí Ávila González, del PRI.

La comisión de Salud y Asistencia Social también está integrada por el petista, Salvador Arvizu Cisneros, así como por las morenistas Osiel Equihua Equihua y Zenaida Salvador Brígido. Ninguno de los tres se presentó.

Al filo de las 11:30 horas, la presidenta de la comisión, Refugio Cabrera, puso en evidencia que no había el quorum suficiente para iniciar la reunión, y, pidió se diera lectura al escrito fechado este mismo día, por medio de cual Oscar Rodolfo Rubio García, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, informa que Diana Carpio no se presentaría.

En el escrito no se expusieron los motivos por los cuales no atendería la funcionaria estatal el llamado de los Congresistas. Refugio Cabrera puso de manifiesto que es la segunda vez que la encargada de implementar en el estado las políticas públicas en materia de salud no se presenta.

La comparecencia estaba inicialmente prevista para el 31 de octubre y a petición de la secretaria de Salud, “por motivos de agenda”, se reprogramó para este 12 de noviembre. La legisladora del PAN indicó que habrán de reunirse los miembros de la comisión para determinar qué procede.

Yarabí Ávila lamentó que no se tenga clara la postura de “trabajar en equipo”, pese a que el Ejecutivo y el Legislativo son poderes diferentes, máxime cuando se trata de un tema toral en Michoacán como lo es el sector salud.

Según se puso de manifiesto ante medios de comunicación, por anticipado ya le habían enviado a Carpio Ríos los temas de interés que serían abordados por cada uno de los diputados entre ellos: incidencia de casos de dengue hemorrágico y medidas de prevención que estén implementando; si se le aplica el estudio del tamiz a recién nacidos; avances en la prevención de las adicciones; déficit de personal médico técnico (radiólogos, imagenólogos, anestesiólogos); servicios subrogados; abasto de medicamentos y materiales en las clínicas de salud.

Los asambleístas incluyeron cuestionamientos sobre la atención en gineco-obstetricia en turno nocturno, fines de semana y días festivos; ausencia de personal de rehabilitación; pago y alimentación de becarios; infraestructura hospitalaria en centros de salud, unidades de especialidades, y, albergues correspondientes al ejercicio 2017-2018; falta de gestión para la adquisición de aparatos e instrumental médico especializado.

