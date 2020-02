Ciudad de México (Rasainforma.com).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que las mujeres con cáncer de mama que ya habían iniciado tratamiento, seguirán siendo atendidas en la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam).

En conferencia de prensa matutina, el funcionario de salud señaló que los nuevos casos de este tipo de cáncer podrán ser atendidos en hospitales públicos como Hospital Juárez de México, el Hospital General y el Instituto Nacional de Cancerología.

Ante el caso de las mujeres que son atendidas en la @FUCAMM, Hugo López-Gatell, subsecretario de @SSalud_mx, aseguró que "no se suspende ningún tratamiento (…). Para los nuevos casos, existen las capacidades en instituciones públicas, específicamente hay tres hospitales". pic.twitter.com/gqW0zDohwG — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 25, 2020

Ante la polémica por la inhabilitación de Fucam, López-Gatell señaló que se trata de una institución privada que era financiada con los impuestos de los mexicanos, que a pesar de contar con calidad en atención, tenía deficiencias en transparencia y uso de recursos públicos en su esquema administrativo.

Al tomar la decisión de ya no contar con Fucam, se llegó a un acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para no suspender los tratamientos ya iniciados.

El funcionario además indicó que Fucam daba tratamiento a cerca de mil mujeres, mismo que podrán ser absorbidos por las instituciones públicas de salud.

Se manifiestan afuera de Palacio Nacional

Mientras esto ocurría, mujeres con cáncer de mama protestaron afuera de Palacio Nacional para exigir la continuidad de Fucam.

Algunas de las manifestantes señalaron que no tienen información sobre qué pasará con sus tratamientos “Hasta el día de hoy el Insabi ¿dónde está? No sabemos, ni siquiera está constituido (…) No es posible que el señor presidente no se dé cuenta de lo que estamos viviendo”.

"¡Queremos Fucam!, queremos Fucam!", exigen mujeres con cáncer afuera de Palacio Nacional, en donde el presidente da otra de sus conferencias matinales#Video 🎥 @Lidstelle 👉https://t.co/mRovUU0VlL pic.twitter.com/9GoldgzrJe — Expansión Política (@ExpPolitica) February 25, 2020

Por: Ariana Castellanos/CA