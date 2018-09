Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que aficionados michoacanos abuchearon al equipo por perder 4-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro, el técnico Roberto Hernández desaprobó tal actitud de la tribuna y recordó que son Monarcas Morelia y no el Barcelona o Real Madrid.

“Es un tema bien difícil, acá la gente es así, porque luego se molestan cuando da su opinión, de repente la gente cree que está viendo al Barcelona y es Monarcas Morelia, con todas esas virtudes y con todo el esfuerzo que este equipo tiene, es Monarcas Morelia, no es el Real Madrid, no es el Barcelona”, respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre los abucheos de los aficionados morelianos.

Respecto al encuentro en el que se impusieron los del club Querétaro, el estratega reconoció que La Monarquía no fue certera y su rival en turno aprovechó las oportunidades de gol que tuvo, lo que al final se vio reflejado con un marcador abultado.

No creo tanto que el rival (Querétaro) haya sido ampliamente superior, creo que hoy tuvimos la pelota más que otros partidos, pero hoy no pudimos generar nada con la pelota, no fuimos ofensivos. El resultado, en mi opinión, parece muy abultado por lo que sucedió en la cancha, ellos fueron muy puntuales