Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «Yo no soy un ratero, esos están en el STUMICH, y procederé legalmente también por difamación y daño al honor», respondió el secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores.

Sobre la denuncia, que cinco trabajadores exafiliados al gremio que encabeza al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por presuntamente desvíos de recursos o alguna triangulación de los libros que reciben los sindicalizados por concepto de prestaciones, el líder estatal respondió que no tiene nada que ocultar, y que por tanto la investigación revelará la verdad, así como también demostrará que tiene «las manos limpias».

Consideró que los trabajadores, afiliados actualmente al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH), lo acusaron ante la Fiscalía Anticorrupción «falsamente», sin presentar pruebas más contundentes en las que se demostrara alguna irregularidad en cuanto al pago de las prestaciones señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

En entrevista telefónica, Tena Flores explicó que no hay ningún presunto desvíos de recursos como se mencionó en la rueda de prensa debido a que el sindicato nicolaita no maneja los recursos económicos directamente, sino la autoridad de la Casa de Hidalgo.

Justificó que el rector de la institución educativa, Raúl Cárdenas Navarro no ha cubierto al sindicato desde diciembre del año pasado a la fecha los recursos económicos correspondientes a la ayuda sindical. «Primero que el rector nos pague todo lo que nos adeuda», reiteró.

El secretario general del SUEUM, confirmó que no se quedará de brazos cruzados, y por ello, también procederá legalmente en contra de quienes lo demandaron al considerar que los empleados lo difamaron y también dañaron su honor.

«Yo no soy un ratero, esos están en el STUMICH, y no me deben acusar falsamente porque también voy a responder de manera legal. Pero que me demuestren las presuntas irregularidades con pruebas», resaltó Tena Flores, al tiempo de responsabilizar al titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Hill Arturo del Río Ramírez de duplicar el padrón de socios del SUEUM.

Finalmente, Tena Flores denunció que Cárdenas Navarro adeuda a los integrantes del SUEUM más de 28 millones de pesos sólo por concepto de la ayuda sindical, alrededor de seis millones de pesos de las despensas y poco más de 130 millones de pesos correspondientes al aguinaldo del 2019.

Por: Guadalupe Martínez/SJS