Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La edición número 19 del Vive Latino se está llevando a cabo y no deberías perderte ni un solo instante de este encuentro musical.

Por ello hemos anexar para ti la plataforma por la cual podrás ver todos y cada una de las bandas que se presentes totalmente en vivo.

Esta noche se encuentran en escenario la Orquesta Dámaso Pérez Prado, seguida de Los Estrambóticos, El Gran Silencio, El Tri, Bunbury, Café Tacvba, Korn, Rawayana, Odisseo, La Orquesta Mondragón, Bengala, Los Tres, Juanes, Santana y Dillon Francis, The Plastic Revolution, Tino El Pingüino, Rastrillos, Miguel Mateos, Alemán, Snow Patrol, 1975, La Castañeda, The Inspector Cluzo, Skip & Die, Los Viejos, Ilegales, Haelos, Javier Bátiz, The Bomboras y Draco Rosa, La Sexta Vocal, Mabiland, Los Pingos Orquesta, Stoner Love, Vaquero Negro, Strike Master, María Barracuda, Flor de Toloache, Bandalos Chinos, Bowie: André y amigos, Turf.

Mira el Vive Latino 2019 en vivo, aquí

