No tengo espacio entre los muslos y todavía me amo: Demi Lovato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La cantante pop Demi Lovato y la ganadora del Oscar, Anne Hathaway compartieron un mensaje a favor de la aceptación de la belleza natural del cuerpo.

Tras los problemas alimenticios que Lovato ha padecido y con la tendencia thigh gap (espacio entre los muslos) entre las adolescentes, la cantante ha mostrado su posición respecto al tema.

En su cuenta compartió una serie de imágenes este 10 de abril, en las que indicó que “no es perfecta y así se ama” y en las que se puede ver que muestra orgullosa su cuerpo con estrías, celulitis y sobre todo “sin espacio entre los muslos”.

“No tengo espacio entre los muslos y todavía me amo…estaba en Instagram y me empecé a comparar con estas modelos de Instagram y pensé que alguien tenía que demostrarle a mis fans y a todos los que vean mi cuenta que lo que ves no siempre es real.



“Así que decidí aceptar mis imperfecciones (ni siquiera me gusta decirles imperfecciones, son parte de lo que soy) y mostrarle al mundo que no soy perfecta, pero que eso es lo que me hace hermosa”, señaló E! News.

En tanto, la actriz Anne Hathaway, quién próximamente filmará una nueva película, se adelantó a posibles críticas y publicó en Instagram un video en donde explica el motivo de porque se le observa con más peso.

“Estoy subiendo de peso para un papel en una película y me está yendo muy bien. A todas las personas que me van a criticar por gorda en los próximos meses, el problema es suyo, no yo”, escribió.

ZM